НОВОСТИ ИЗ BRIF MARKET NEWS

YOUTUBE СОСТАВИЛ СПИСОК 10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 2016 ГОДА

Портал YouTube составил список десяти самых популярных в 2016 году видеороликов, сообщает Business Insider. Вместе эти видео собрали около 550 миллионов просмотров, пользователи сети смотрели их более 25 миллионов часов.

Источник: ria.ru

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ В КРЕАТИВЕ. ЧТО НАС ЖДЕТ В 2017 ГОДУ?

Sostav продолжает подводить итоги года. В этот раз мы решили узнать, что нового случилось в креативе: какие тренды стали популярны в 2016, какие из них останутся с нами и в следующем году, а какие, возможно, умрут. Sostav собрал мнения ведущих креативных директоров и копирайтеров. Затем мы выделили ключевые тренды, о которых говорят все рекламщики. Перед вами 10 главных тем года.

Источник: sostav.ru

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ ЗАХОТЯТ ПРОСТО ОБНЯТЬСЯ

Согласно заявлениям специалистов, развитие маркетинга связано не с технологическим усовершенствованием, а с изменением сознания покупателей и руководителей компаний. По мнению исполнительного директора The Future Laboratory Тревора Харди, потребители привыкли, что будущее определяет развитие технологий. Люди надеются, что инновации помогут им выжить. Сейчас многие приходят к противоположному выводу: технологии не только не спасут от вымирания, но и создадут новые проблемы.

Источник: proreklamu.com

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ МАРКЕТОЛОГАМ В 2017 ГОДУ?

Искусственный интеллект и нейросети (ИИ) - ключевая тема уходящего года. Если раньше эксперименты в области машинного обучения были узконаучной и дорогой областью, то в 2016 решения на их основе стали применяться массово. Аналитики Zenith уверены, что искусственный интеллект будет активно влиять на рынок в 2017 году. Агентство определило 10 важнейших трендов, без которых маркетинговой стратегии в наступающем году не обойтись.

Источник: sostav.ru

ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ НЕ ПОДДАТЬСЯ ПРАЗДНОСТИ В СВОБОДНОЕ НОВОГОДНЕЕ ВРЕМЯ

Искусственный интеллект и нейросети (ИИ) - ключевая тема уходящего года. Если раньше эксперименты в области машинного обучения были узконаучной и дорогой областью, то в 2016 решения на их основе стали применяться массово. Аналитики Zenith уверены, что искусственный интеллект будет активно влиять на рынок в 2017 году. Агентство определило 10 важнейших трендов, без которых маркетинговой стратегии в наступающем году не обойтись.

Источник: e-xecutive.ru

FACIOMETRICS НАУЧИТ FACEBOOK ПОНИМАТЬ ЭМОЦИИ

Facebook, расширяющая возможности своих мобильных приложений, купила компанию FacioMetrics, создателя алгоритма распознавания семи основных эмоций. Комментируя новое приобретение, Facebook сообщила, что планирует применять платформу глубокого обучения в мобильных устройствах для управления приложениями при помощи жестов, распознавания мимики и выполнения других родственных действий. Не трудно представить, как однажды технология FacioMetrics позволит ставить лайки или другие смайлики, просто изобразив их лицом.

Источник: hightech.fm

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 2017

По мнению аналитиков The Guardian, в 2017 году многие технологии уходящего года продолжат свое развитие. Искусственный интеллект, аналитика данных, робомобили и киберспорт приблизятся к мейнстриму или станут его воплощением. В то же время, усилится обстановка тревожности и подозрительности. Кибервойны, утечки данных и проблемы приватности станут ключевыми проблемами, требующими срочного решения. За последние годы титаны Кремниевой долины Google, Amazon и Apple так далеко продвинулись в разработке ИИ-систем из-за того, что могли позволить себе нанимать лучших ученых и платить им семизначные суммы. Но немаловажную роль сыграли и данные. Эффективное использование данных станет главным объектом интереса для крупных игроков и небольших компаний. Основная задача 2017 года - научить системы на основе машинного обучения выполнять больше, делая при этом меньше.

Источник: hightech.fm

ДИЗАЙН УПАКОВКИ ПИВА ЭФФЕКТИВНЕЕ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

Пивные бренды по всему миру придерживаются двух вариантов стратегии: привлечение потребителей с помощью яркого дизайна упаковки и "захват" наиболее выгодных мест на полках в магазинах, в том числе количеством. Какой из двух инструментов наиболее эффективен? На этот вопрос ответила исследовательская компания pubLAB, пригласив 40 любителей пива в фейковый магазин. PubLAB - британский научно-исследовательский центр на базе Anglia Ruskin University, изучающий отношния между брендами и потребителями, в частности - поведение последних в розничных сетях. Специалисты центра решили творчески подойти к очередному исследованию: не опрашивать покупателей о предпочтениях, а привести их в супермаркет и понаблюдать.

Источник: foodmarkets.ru

ТЫ - НЕ ТЫ, КОГДА ГОЛОДНЫЙ. ИСТОРИЯ СВЕРХУСПЕШНОЙ КАМПАНИИ (ВИДЕО)

С 2007 по 2009 год положение Snickers по отношению к конкурентам ухудшалось. Бренд терял долю на рынке. Поэтому маркетологи производителя шоколадных батончиков определили, что нужно для продвижения бренда: Создать внутреннюю увлечённость кампанией. Сделать так, чтобы маркетологи в регионах прониклись одной идеей и были вовлечены в единый креативнный процесс. Увеличить эффективность глобального подхода. Mars (владелец бренда Snickers) - децентрализованная организация. Маркетологи отметили, что есть примеры рынка FMCG, когда компаниям удавалось улучшить эффективность глобальной рекламы за счёт глобального подхода к пониманию бренда.

Источник: reklamaster.com